La prima semifinale di Eurovision 2026 si è conclusa, determinando i dieci artisti che accederanno alla finale. Tra le esibizioni più applaudite c’è quella di Sal Da Vinci, che ha ricevuto un lungo applauso. La serata ha visto alternarsi performance di vari partecipanti, con alcune conferme e altre sorprese tra i risultati. La competizione proseguirà con la seconda semifinale prevista nei prossimi giorni.

La prima semifinale di Eurovision Song Contest è arrivata e passata, decretando i primi finalisti tra conferme e sorprese. Eurovision 2026: chi sono i primi 10 finalisti. Quindici nazioni si sono esibite nella prima semifinale, dieci quelle che volano in finale. A passare il turno sono state la Finlandia di Linda Lampenius & Pete Parkkonen e la Grecia di Akylas, indicate da mesi tra le principali candidate alla vittoria finale. Con loro anche la Moldova, che ha aperto la prima semifinale, passata grazie a Satoshi e al tormentone Viva, Moldova!. Avanza anche Noam Bettan, cantante di Israele, al centro delle polemiche per la partecipazione, mentre il Belgio con ESSYLA e la sua Dancing on the Ice smentisce i bookmaker e ottiene a sorpresa la qualificazione.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La prima semifinale di Eurovision 2026 ha decretato i primi 10 finalisti tra conferme e sorprese. Tutti in piedi per Sal Da Vinci: video

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Le 10 voci più belle di Eurovision 2026 e il 1° è già VIRALE

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