La prima bomba atomica della storia ha creato un clatrato mai visto prima | nuova scoperta sul test Trinity

Durante il test nucleare Trinity, avvenuto nel 1945, si è formato un nuovo composto chimico chiamato clatrato, caratterizzato da una struttura cristallina a gabbia. Questo clatrato si è originato pochi secondi dopo l'esplosione, rappresentando un fenomeno mai osservato prima in relazione a un test atomico. La scoperta ha aperto nuove strade nello studio dei processi chimici e fisici legati alle esplosioni nucleari.

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Il nuovo composto chimico, un clatrato con una struttura cristallina “a gabbia”, si è formato pochi secondi dopo la prima esplosione atomica del test nucleare Trinity.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il clatrato nato dal primo test dell’atomica: scoperto materiale mai visto prima sulla TerraFirenze, 13 maggio 2026 – C’è una regione nel sud-ovest degli Stati Uniti talmente vuota da essere piena di fascino. Nei resti della prima bomba atomica scoperto un materiale mai esistito primaÈ nato nel cuore della prima esplosione nucleare della storia un materiale che l'uomo non aveva mai analizzato prima. Temi più discussi: La fucina atomica del Trinity Test. Dai resti della bomba spunta un nuovo materiale; Un nuovo clatrato è stato scoperto dai resti della prima atomica; Nei resti della prima bomba atomica scoperto un materiale mai esistito prima; Scoperto un materiale (mai visto prima) nei resti della prima bomba atomica: cos'è il clatrato. Dal primo test della prima bomba atomica è scaturito un materiale mai visto prima. Lo ha scoperto un team internazionale guidato dall'università di Firenze in minuscole gocce metalliche intrappolate nel deserto del New Mexico e si sarebbe formato dopo il p x.com Le due bombe atomiche sganciate sul Giappone erano di due tipi diversi. Il Progetto Manhattan aveva un test. Perché gli Stati Uniti hanno sganciato un tipo di bomba non testato? Perché non hanno testato entrambi i tipi di armi nucleari? reddit Nelle ceneri della prima bomba atomica, scoperto un cristallo mai visto primaIl gruppo di ricerca coordinato da Luca Bindi ha identificato una struttura cristallina inedita nel deserto del New Mexico. Si sarebbe generata durante il Trinity test del 1945 Firenze, 12 maggio 2026 ... insalutenews.it Un nuovo clatrato è stato scoperto dai resti della prima atomicaUn team internazionale guidato dall’italiano Luca Bindi, docente di Mineralogia del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, già noto per la scoperta dei quasicristalli naturali ... tg24.sky.it