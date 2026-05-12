Il clatrato nato dal primo test dell’atomica | scoperto materiale mai visto prima sulla Terra

Recentemente è stato individuato un nuovo tipo di materiale sulla Terra, mai osservato prima, che si è formato durante il primo test nucleare. Questa scoperta riguarda un clatrato, un composto chimico che si forma sotto specifiche condizioni di pressione e temperatura. La regione interessata si trova nel sud-ovest degli Stati Uniti, una zona conosciuta per la sua scarsità di insediamenti umani e per i paesaggi desertici. La scoperta apre nuove prospettive nel campo della ricerca sui materiali e sulla storia delle armi nucleari.

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Firenze, 13 maggio 2026 – C’è una regione nel sud-ovest degli Stati Uniti talmente vuota da essere piena di fascino. Vicino ad Alamogordo, nello Stato del Nuovo Messico, c’è quello che oggi è il parco nazionale delle White Sands, una spettacolare distesa di cristalli di gesso: in pratica un deserto bianco scintillante. Tutto intorno il deserto vero. Oltre a essere un’ambita meta turistica, è anche un centro militare. Ed è lì che 81 anni fa esplose una luce (letteralmente) accecante, quella della prima detonazione di un’arma nucleare della storia. Il Trinity Test – quello raccontato fra l’altro nel celebre film Oppenheimer di Christopher Nolan – portò l’atomica nella storia dell’uomo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il clatrato nato dal primo test dell’atomica: scoperto materiale mai visto prima sulla Terra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nei resti della prima bomba atomica scoperto un materiale mai esistito primaÈ nato nel cuore della prima esplosione nucleare della storia un materiale che l'uomo non aveva mai analizzato prima. La scoperta: un nuovo materiale emerge dalla prima esplosione atomicaFirenze, 12 maggio 2026 – Un materiale completamente nuovo, mai osservato prima, è stato scoperto all’interno dei resti della prima esplosione...