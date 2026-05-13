La prevenzione non può attendere le tragedie | a Villafranca si parla della sicurezza del Montone

A Villafranca, i residenti del forese forlivese si sono riuniti per discutere delle misure di sicurezza legate al Montone, ricordando le alluvioni che hanno colpito la zona nel 2015, 2019 e 2023. Dopo aver vissuto in prima persona le conseguenze di quegli eventi, hanno deciso che la prevenzione deve essere una priorità, senza aspettare che si verifichino tragedie per intervenire. La riunione ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, concentrandosi sulle azioni da adottare per migliorare la sicurezza.

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