A Sarno, vasche e canali sono pieni di rifiuti, generando preoccupazione tra i residenti. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Sirica, ha espresso critiche affermando che la sicurezza non può essere rimandata. Il sindaco della città, Francesco Squillante, ha commentato sulla situazione, senza fornire dettagli sulle misure adottate finora. La questione dei rifiuti rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti Le dichiarazioni del sindaco di Sarno, Francesco Squillante sulla situazione delle vasche e dei canali di sicurezza riaccendono il dibattito politico in città, riportando al centro dell’attenzione un tema che tocca direttamente la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. A intervenire è Enrico Sirica, consigliere comunale in quota opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che chiede tempi certi e maggiore determinazione istituzionale. « Prendiamo atto che la Regione Campania ha finanziato interventi per 7,8 milioni di euro con fondi europei e che il soggetto attuatore è il Consorzio di Bonifica – dichiara Sirica – ma dopo dodici anni di amministrazione di centrosinistra Sarno continua a scontrarsi con rimpalli di competenze e lungaggini burocratiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vasche e canali invasi dai rifiuti a Sarno, Sirica (FdI) attacca: “La sicurezza non può attendere”

