La salute può attendere | il paradosso di rimandare le visite di prevenzione
Molti sanno che le visite di prevenzione sono fondamentali per la salute, eppure molte persone scelgono di rimandarle o evitarle del tutto. Questa discrepanza tra consapevolezza e azione si ripete frequentemente, nonostante le raccomandazioni dei medici e le campagne di sensibilizzazione. La realtà è che, nonostante l’importanza riconosciuta, il desiderio di rimandare controlli medici resta molto diffuso.
Lo sappiamo tutti che fare prevenzione è importante. Eppure, tra il sapere e il fare, spesso c’è una distanza enorme. Capita continuamente. Un controllo rimandato “alla prossima settimana”, un esame che si sposta di mese in mese, una visita necessaria che viene superata da altri impegni.Non.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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