La salute può attendere | il paradosso di rimandare le visite di prevenzione

Molti sanno che le visite di prevenzione sono fondamentali per la salute, eppure molte persone scelgono di rimandarle o evitarle del tutto. Questa discrepanza tra consapevolezza e azione si ripete frequentemente, nonostante le raccomandazioni dei medici e le campagne di sensibilizzazione. La realtà è che, nonostante l’importanza riconosciuta, il desiderio di rimandare controlli medici resta molto diffuso.

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