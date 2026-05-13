la prevendita si comincia oggi con la prelazione per gli abbonati a prezzi speciali

Oggi prende il via la prevendita per la finale playoff della fase regionale, prevista per domenica alle 16:30 allo stadio Mazza contro il Medicina Fossatone. La vendita dei biglietti sarà riservata inizialmente agli abbonati, che potranno acquistarli a prezzi speciali. Le modalità di vendita rimangono le stesse del turno precedente, senza variazioni nelle procedure.

La prevendita per la finale playoff della fase regionale, in programma domenica prossima alle 16,30 allo stadio Mazza contro il Medicina Fossatone, si svolgerà con le stesse modalità del turno precedente. Si comincia oggi alle 10 con la prelazione per gli abbonati, che potranno assicurarsi il tagliando a prezzi speciali. Nello specifico i tagliandi saranno disponibili dalle 10 di oggi online su etes.it, presso la tabaccheria L’Angolo della Fortuna di viale Krasnodar 31 e presso il botteghino di corso Piave oggi dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 19,30 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 16,30 alle 19,30. Ecco i prezzi in prelazione: curva Ovest intero 7 euro, ridotto 5 euro; tribuna AzzurraBianca intero 10 euro, ridotto 8 euro, Under 12 5 euro; tribuna Blu intero 14 euro, ridotto 11 euro, Under 12 5 euro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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