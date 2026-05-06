Ascoli prelazione per gli abbonati Via libera della Lega per i playoff

Nella giornata di ieri, l’Ascoli Calcio ha ottenuto l’ok dalla Lega per la fase dei playoff. Intanto, la società ha annunciato che gli abbonati avranno la prelazione per l’acquisto dei biglietti. I tifosi del Picchio mostrano entusiasmo in vista degli incontri decisivi, mentre si aspettano ulteriori dettagli sulla vendita dei tagliandi. La situazione si sta scaldando in vista delle partite che potrebbero determinare la promozione.

Sale la febbre playoff tra i tifosi del Picchio. Nella giornata di ieri l’Ascoli Calcio è intervenuto attraverso una nota diramata sui propri profili ufficiali per comunicare che gli abbonati del campionato 2025-26, appena concluso, potranno beneficiare del diritto di prelazione nell’acquisto dei biglietti relativi alla gara di ritorno del secondo turno della fase nazionale degli spareggi per la serie B che sarà disputata allo stadio Del Duca mercoledì 20 maggio. La notizia era particolarmente attesa all’interno dell’intera tifoserie bianconera che ha vissuto gli ultimi giorni con particolare trepidazione. I 7.150 abbonati, a seguito del...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, prelazione per gli abbonati. Via libera della Lega per i playoff Notizie correlate Playoff Brindisi-Verona: al via la prelazione abbonati a prezzo ridotto e vendita liberaBRINDISI - Terminata la fase regolare del campionato di Serie A2, è il momento di resettare e proiettarsi con mente e corpo alla post season. Leggi anche: Il post partita. Saudati: "Prelazione per gli abbonati per lo spareggio con i bianconeri» Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Playoff Serie C, ok della Lega alla prelazione per gli abbonati per l’Ascoli Calcio; Ascoli calcio: per i biglietti delle gare dei play off i 7.150 abbonati avranno il diritto di prelazione; Ascoli, prelazione per gli abbonati ai playoff: il club ottiene il via libera dalla Lega Pro; Ascoli, nei playoff gli abbonati avranno il diritto di prelazione. Ascoli, season ticket holders get priority. The League gives the green light for the playoffs.Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Ascoli Calcio, concessa utorizzazione a far esercitare il diritto di prelazione agli abbonati nelle gare interne dei playoffLa Lega Pro, in occasione delle gare interne dell'Ascoli nei playoff di Serie C 2025/2026 (la prima verrà giocata al Del Duca Mercoledì 20 Maggio con orario da definire), ha concesso l'autorizzazion ... picenotime.it È morto Vincenzo La Marca È stato trovato senza vita nel suo appartamento, ad Ascoli, dove viveva da anni. A vegliare sul suo corpo, il suo cagnolino Picchio. Aveva 68 anni - facebook.com facebook A Rieti un confronto tra i Sindaci delle Città dell’Appennino Centrale: L’Aquila, Ascoli Piceno e Rieti x.com