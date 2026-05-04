Dopo la partita, il portavoce del team ha annunciato una prelazione per gli abbonati in vista dello spareggio contro la Juventus. Durante il match, sono state segnalate diverse occasioni mancate sotto porta e alcune opportunità favorevoli agli avversari, tra cui un possibile rigore non concesso. Nonostante gli errori, si ritiene che il risultato finale sia stato giusto.

"E’ stata una gara dove abbiamo sbagliato troppi gol. E’ anche vero che abbiamo concesso un paio di occasioni clamorose e un possibile rigore agli avversari, ma penso che la vittoria sia meritata". Parola di Alessandro Dal Canto, che fa i complimenti ai propri calciatori dopo la settima vittoria consecutiva. "Sul campo saremmo secondi, quindi meglio non avremmo potuto fare - continua- I ragazzi devono essere contenti per questi ultimi tre mesi, anche se un po’ di rammarico è ovvio che ci sia per la terza posizione reale in classifica". Che porterà i lanieri a confrontarsi nei playoff con il Siena. Ne parla pure il dg Luca Saudati. "Sarà una gara bellissima.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il post partita. Saudati: "Prelazione per gli abbonati per lo spareggio con i bianconeri»

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