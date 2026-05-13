La pioggia nel primo pomeriggio a Roma ha interrotto le partite dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. La prevista partita tra il tennista Darderi e Jodar potrebbe iniziare con molto ritardo rispetto all’orario stabilito, a causa delle condizioni atmosferiche. La giornata è stata influenzata dalle precipitazioni, che hanno costretto a riorganizzare il programma degli incontri sul campo centrale e su altri campi all’aperto.

La pioggia ha fatto capolino nel cuore del pomeriggio a Roma e ha così condizionato il regolare svolgimento della giornata dedicata ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Dopo la netta vittoria della polacca Iga Swiatek contro la statunitense Jessica Pegula (6-1, 6-2), sulla terra rossa della Capitale è incominciato il confronto tra il norvegese Casper Ruud e il russo Karen Khachanov. Lo scandinavo ha dettato legge nel primo set e si è imposto con un perentorio 6-1, in avvio del secondo parziale il russo è riuscito a conservare il primo turno in battuta e Ruud si è recato al servizio mettendo a segno il primo punto, ma poi sono sopraggiunte le prime gocce e così l’incontro è stato sospeso.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La pioggia condiziona il programma a Roma: Darderi-Jodar potrebbe iniziare molto tardi

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