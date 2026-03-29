Sinner-Lehecka potrebbe iniziare in ritardo! Programma stravolto e c’è un cambio di campo

La finale tra Sinner e Lehecka potrebbe iniziare con un ritardo a causa di un cambiamento nel programma e di un cambio di campo. Alle 20.15, si è deciso di riprendere la partita tra Errani e Paolini sul campo Grandstand, mentre quella di Sinner si svolgerà sul Campo Centrale senza dover attendere la conclusione del doppio. Questa modifica ha modificato il calendario delle partite in corso.

AGGIORNAMENTO ORE 20.15. La finale di ErraniPaolini riprenderà sul Grandstand. La partita di Sinner inizierà sul Campo Centrale senza dover attendere la conclusione del match di doppio. Vedremo quando si riprenderà. — AGGIORNAMENTO ORE 19.32. La pioggia è tornata! La partita di ErraniPaolini è stata fermata sul 5-6 nel primo set. Forte intensità, le giocatrici sono rientrate negli spogliatoi. — La finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka è prevista non prima delle ore 21.00 italiane, ma c’è il concreto rischio che il confronto inizi con sensibile ritardo e che subisca uno slittamento a tempo indeterminato. Il... 🔗 Leggi su Oasport.it

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