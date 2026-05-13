Darderi-Jodar oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si svolgono i quarti di finale del torneo ATP di Roma 2026, con Luciano Darderi in campo per affrontare il suo avversario nella sessione serale al Foro Italico. La partita rappresenta il primo incontro di Darderi a livello 1000 di questa manifestazione. L’orario, la copertura televisiva e le opzioni di streaming sono disponibili per seguire l’evento.

Quarti di finale, i primi a livello 1000, per Luciano Darderi. E la sfida è di quelle non facili nella sessione serale del Foro Italico di Roma. Sul Campo Centrale, ad affrontarlo, ci sarà Rafael Jodar, lo spagnolo che sta tentando di scalare rapidamente le classifiche attraverso una sequenza impressionante di ottimi risultati al debutto sul circuito maggiore. Quasi ovvio rimarcare come tra i due non ci sia stato ancora alcun confronto diretto. E anche che, data la collocazione serale, i due sapranno già l’avversario in semifinale tra Ruud e Khachanov. Per Darderi un’opportunità grandissima di continuare a cavalcare un sogno, soprattutto dopo l’incredibile rimonta contro Zverev: dall’1-6 3-5 al rifilare un tonante 6-0 nel terzo set.🔗 Leggi su Oasport.it

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