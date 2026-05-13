La piazza centrale della città è stata teatro di accese discussioni durante la campagna elettorale, attirando l’attenzione di molti passanti. In particolare, nel cuore del centro storico, si sono svolte confronti vivaci tra diversi gruppi di persone, con critiche e accuse che sono state espresse pubblicamente. La zona, nota per essere un punto di aggregazione e di svago, si trova anche al centro di polemiche riguardanti questioni irrisolte da tempo.

PRATO Si infiamma la campagna elettorale. Piazza Mercatale è il culmine delle polemiche. Simbolo di tanta vivacità (locali e movida), ma anche di problemi irrisolti. Un grande snodo di traffico (taglia il centro storico) e un grande contenitore a cielo aperto di tutto un po’: chi ha investito appunto nei locali (c’è una nouvelle vague anche nella ristorazione), chi nella prostituzione e nello spaccio, chi si arrangia dopo esser uscito dalla mensa di via del Carmine, chi aggredisce come lunedì notte. "Meglio il caos del venerdì e sabato sera - dice chi vive e lavora in piazza - che il deserto del dopocena di inizio settimana quando si allungano le ombre e c’è paura".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La piazza si infiamma. Polemiche a raffica . E accuse incrociate

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