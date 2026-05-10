Internazionali di Roma la vergogna degli scommettitori | tifo contro e insulti
Durante gli Internazionali di Roma, si sono verificati episodi di comportamento scorretto tra alcuni spettatori. Numerosi presenti si sono distinti per aver tifato contro i giocatori e rivolto insulti, comportamenti che hanno attirato l’attenzione delle autorità e dei media. Questi atteggiamenti sono stati documentati durante le gare, causando polemiche e sollevando interrogativi sul rispetto delle regole e del fair play nei grandi eventi sportivi.
Anche agli Internazionali d’Italia a Roma numerosi soggetti - presumibilmente scommettitori che non hanno nulla a che vedere con i genuini appassionati di tennis - hanno cominciato a tifare contro in maniera eclatante arrivando anche a insultare e disturbare durante gli scambi, cercando di indirizzare il match verso la loro puntata.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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