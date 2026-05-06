Al debutto nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia, il giocatore pugliese ha ottenuto una vittoria importante. Nonostante il tifo contrario degli scommettitori, che avevano puntato contro di lui, il 29enne ha prevalso in alcune partite chiave. La sua posizione nel ranking mondiale è attualmente 155, e questa è la prima volta che riesce a raggiungere questa fase del torneo.

Una doppia vittoria per Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese, numero 155 del mondo, ha conquistato per la prima volta il tabellone principale degli Internazionali d’Italia. Nell’ultimo turno di qualificazione sulla terra rossa di Roma ha battuto in tre set – 6-3, 2-6, 6-2 in 2 ore e 12 minuti – lo spagnolo Martin Landaluce, n. 94 Atp. Una battaglia epica, contro un 20enne in rampa di lancio che era arrivato fino ai quarti di Miami. Eppure Pellegrino ha prevalso, nonostante il tifo contro del pubblico di casa: anche agli Internazionali sono arrivati gli scommettitori. È un fenomeno ormai tristemente noto nel tennis. Alcune persone si presentano in tribuna per tentare di disturbare il giocatore c ontro cui hanno scommesso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Andrea Pellegrino vince nonostante il tifo contro degli scommettitori: cosa è successo agli Internazionali

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