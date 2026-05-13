La petizione contro Furlani non si ferma | superata una quota importante di firme
Una petizione contro l'amministratore del club sta proseguendo senza sosta, con oltre una quota significativa di firme raggiunta finora. I tifosi del Milan si sono organizzati per esprimere il proprio dissenso riguardo alle decisioni prese negli ultimi anni e hanno raccolto un numero crescente di adesioni. La mobilitazione continua, e i sostenitori si stanno facendo sentire attraverso questa iniziativa.
La partita contro l'Atalanta non è stata una semplice gara di Serie A: i rossoneri hanno perso per 3-2 mettendo ancora più a rischio la qualificazione alla prossima Champions League (ora serve tassativamente vincere contro il Genoa e il Cagliari). Oltre al campo, dove il Diavolo continua a fare tantissima fatica — nelle ultime 8 giornate di campionato il Milan ha perso 5 partite, conquistando solo 7 punti sui 24 disponibili con un bilancio horror di 6 gol segnati e ben 12 subiti — il vero fulcro della serata è arrivato dagli spalti. I tifosi hanno infatti apertamente contestato l'operato dell'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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