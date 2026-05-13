La petizione contro Furlani non si ferma | superata una quota importante di firme

Una petizione contro l'amministratore del club sta proseguendo senza sosta, con oltre una quota significativa di firme raggiunta finora. I tifosi del Milan si sono organizzati per esprimere il proprio dissenso riguardo alle decisioni prese negli ultimi anni e hanno raccolto un numero crescente di adesioni. La mobilitazione continua, e i sostenitori si stanno facendo sentire attraverso questa iniziativa.

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La partita contro l'Atalanta non è stata una semplice gara di Serie A: i rossoneri hanno perso per 3-2 mettendo ancora più a rischio la qualificazione alla prossima Champions League (ora serve tassativamente vincere contro il Genoa e il Cagliari). Oltre al campo, dove il Diavolo continua a fare tantissima fatica — nelle ultime 8 giornate di campionato il Milan ha perso 5 partite, conquistando solo 7 punti sui 24 disponibili con un bilancio horror di 6 gol segnati e ben 12 subiti — il vero fulcro della serata è arrivato dagli spalti. I tifosi hanno infatti apertamente contestato l'operato dell'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La petizione contro Furlani non si ferma: superata una quota importante di firme ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Petizione contro Furlani a quota 37 mila firme: i tifosi contro la gestione del clubdi Redazione Inter News 24Petizione contro Furlani a quota 37 mila firme: i tifosi contro la gestione del club. Milan, petizione contro Furlani: migliaia di firme per il licenziamento? Punti chiave Perché la strategia di Furlani mette a rischio i risultati sportivi? Chi sono i possibili sostituti individuati per la dirigenza... Temi più discussi: Petizione dei tifosi contro Furlani: oltre 20.000 firme per chiedere le dimissioni; Furlani fuera: la petizione dei tifosi del Milan che chiedono le dimissioni dell’amministratore delegato; Milan, petizione contro Furlani: raccolte oltre 20mila firme per le dimissioni; Furlani nel caos, dimissioni ora: la petizione dei tifosi del Milan diventa virale. La petizione contro #Furlani ha superato quota 50mila firme #ACMilan #Milan x.com La petizione dei tifosi del Milan contro Furlani ha raggiunto 10.000 firme - reddit.com reddit Furlani contestato: online spunta la petizione contro l’ad del MilanMILANO - Il clima di insofferenza tra i milanisti è destinato ad aumentare ancora di più nel corso dei prossimi giorni. Al di là dei risultati della squadra sul campo, infatti, la tifoseria è in forti ... corrieredellosport.it Furlani Afuera, spopola la petizione contro l’AD: migliaia di firme!I tifosi del Milan hanno lanciato una petizione per indurre Giorgio Furlani, AD del club rossonero, a indire le dimissioni: la vicenda web ... europacalcio.it