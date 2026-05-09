Milan petizione contro Furlani | migliaia di firme per il licenziamento

Migliaia di persone hanno firmato una petizione pubblica chiedendo il licenziamento del presidente di un club di calcio di Milano. La richiesta nasce da una strategia adottata dalla dirigenza, che secondo i firmatari potrebbe compromettere i risultati sportivi della squadra. Sono stati individuati alcuni possibili candidati per sostituire l’attuale presidente nel ruolo di vertice della società. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra tifosi e osservatori sportivi.

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