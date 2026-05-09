Milan petizione contro Furlani | migliaia di firme per il licenziamento
Migliaia di persone hanno firmato una petizione pubblica chiedendo il licenziamento del presidente di un club di calcio di Milano. La richiesta nasce da una strategia adottata dalla dirigenza, che secondo i firmatari potrebbe compromettere i risultati sportivi della squadra. Sono stati individuati alcuni possibili candidati per sostituire l’attuale presidente nel ruolo di vertice della società. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra tifosi e osservatori sportivi.
? Punti chiave Perché la strategia di Furlani mette a rischio i risultati sportivi?. Chi sono i possibili sostituti individuati per la dirigenza rossonera?. Come influirà la gestione dei profitti sulla lotta per la Champions?. Quali decisioni di Cardinale potrebbero salvare o cambiare la gestione attuale?.? In Breve Critiche a Tare per attriti con Furlani sulla strategia di mercato.. Protesta ultras contro aumento prezzi biglietti e nuovi protocolli sicurezza Meazza.. Possibili sostituti indicati Vincenzo Italiano e Tony D'Amico per staff tecnico.. Rischio esodo Allegri e Tare se Furlani consolida potere decisionale.. A San Siro, domenica alle 20:45, gli ultras del Milan daranno voce a un malcontento profondo durante la sfida contro l’Atalanta.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Petizione contro Furlani a quota 37 mila firme: i tifosi contro la gestione del clubdi Redazione Inter News 24Petizione contro Furlani a quota 37 mila firme: i tifosi contro la gestione del club.
Aggiornamenti e dibattiti
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Probabile formazione Milan. Ricci e Loftus con Rabiot: altro giro, altra coppia in attacco x.com
[MM] Senza Allegri, il rinnovo del contratto di Luka Modric sembra improbabile, e c'è la sensazione che anche il futuro di Adrien Rabiot al club possa essere a rischio, visto che ha scelto il Milan lo scorso agosto proprio per lavorare di nuovo con Allegri. : r/ACM reddit
COMUNICATO CURVA SUD. Si avvicina la contestazione a San Siro. Qui sotto tutte informazioni a riguardo. https://www.pianetamilan.it/news-milan/ultime-notizie/milan-si-avvicina-la-contestazione-la-curva-sud-contro-ogni-censura-09-05-2026/ facebook