La nuova sede della Protezione civile riparte da zero | annullata la gara

La gara per la costruzione della nuova sede della Protezione civile è stata annullata, lasciando il progetto senza un nuovo inizio. Una settimana fa si era svolto un sopralluogo ufficiale con il sindaco, gli assessori e i rappresentanti della Protezione civile regionale, che aveva segnato simbolicamente l’inizio dei lavori. Tuttavia, le procedure sono state interrotte prima che si potessero avviare i lavori effettivi.

Appena una settimana fa il sopralluogo ufficiale con sindaco, assessori e Protezione civile regionale aveva sancito simbolicamente l’avvio dei lavori. Le ruspe sarebbero dovute entrare in azione “nelle prossime settimane” nell’area sud di Udine destinata alla nuova sede della Protezione civile.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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