Agli Alpini un milione di euro per la nuova sede della Protezione civile

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato un finanziamento di un milione di euro destinato alla sezione pordenonese dell’Associazione Nazionale Alpini. I fondi sono finalizzati alla costruzione di una nuova sede della Protezione civile a Zoppola. La decisione è stata comunicata recentemente e prevede uno stanziamento straordinario per questo progetto.

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato un finanziamento straordinario di un milione di euro per la sezione pordenonese dell’Associazione Nazionale Alpini, destinato alla realizzazione di una nuova sede della Protezione civile a Zoppola. L’iniziativa, proposta dall’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, mira a dotare il nucleo operativo locale di una struttura moderna, sicura e meglio organizzata. “Con questa scelta – ha sottolineato Riccardi – andiamo a garantire i necessari standard di sicurezza e prontezza operativa del presidio pordenonese”. Il progetto prevede l’acquisizione e l’attrezzaggio di... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Agli Alpini un milione di euro per la nuova sede della Protezione civile Articoli correlati Caneva, nuova sede per i volontari della protezione civileLa struttura, inaugurata nel corso di una cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità locali e regionali, è stata progettata per garantire... Protezione civile, la nuova sedeInaugurata a Gatteo la nuova sede destinata alla Protezione civile ed il nuovo pickup fornito in dotazione ai volontari. Una raccolta di contenuti su Agli Alpini Temi più discussi: Adunata Alpini a Brescia, Del Bono: La Regione metta un milione; Adunata Alpini: scuole e palestre per ospitare il raduno, a rischio chiusura trenta istituti; I dati dell'Atlante dell'acqua nel mondo e in Italia su consumi e usi; Lupi sul greto dell'Ardo, sotto il ponte degli Alpini: mai così vicini al centro città. 97ª Adunata Nazionale degli Alpini: Genova si prepara all'invasione pacificaA 25 anni dall'ultima edizione, il corpo storico degli Alpini, simbolo di solidarietà e protezione civile, è pronto a sfilare fra le vie del centro ... telenord.it Adunata nazionale degli Alpini 2028Bozza (FI) e Pressi (Stefani Presidente) presentano una Risoluzione a sostegno della candidatura della città di Verona. tinyurl.com/2th4mfrc (ANSA) ... ansa.it "La #RegioneFVG destina 1 mln di euro agli #Alpini dell'Ana di #Pordenone per una nuova sede operativa a #Zoppola, rafforzando sicurezza, efficienza e capacità di intervento del sistema di Protezione civile". Così l'assessore regionale @Riccardi_FVG tin x.com GLI ALPINI DONANO UOVA DI PASQUA AGLI OSPITI DI VILLA ESTENSE Ieri mattina gli ospiti e gli operatori della Casa residenza anziani Villa Estense hanno ricevuto in dono uova di cioccolata dal Gruppo Alpini di Maranello, come augurio di ‘Buona Pasqu - facebook.com facebook