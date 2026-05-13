La nuova rassegna cinematografica Imagine the Sound al Porto Astra

Al Porto Astra prende il via la rassegna cinematografica “Imagine the Sound”, realizzata dal Centro d’Arte nell’ambito del progetto “Fronte del Porto”. L’iniziativa, nata dall’iniziativa di ZaLab, ha riaperto la sala 8 del cinema. La rassegna si concentra sull’uso della musica nel cinema e sulla sua capacità di evocare emozioni attraverso immagini e suoni. Le proiezioni sono in programma nelle prossime settimane.

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La nuova rassegna cinematografica “Imagine the Sound” realizzata dal Centro d’Arte per il progetto “Fronte del Porto” (che da un’iniziativa di ZaLab ha ridato vita alla sala 8 del cinema Porto Astra) e volta ad esplorare il potere evocativo della musica nella sua interazione con le immagini torna.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Imagine the sound": la rassegna cinematografica a cura del Centro d’arteIl progetto alla Sala Cinema Civica Fronte del Porto comincia giovedì 2 aprile con un documentario sul jazz d’avanguardia Il Centro d’Arte riprende... Firenze, al via la rassegna cinematografica del Korea Film FestFirenze, 11 marzo 2026 - Dodici star del cinema internazionale, oltre 70 titoli in cartellone e un programma che spazia dai blockbuster a quello... Argomenti più discussi: Rassegna Fronte del Porto FilmClub, tutti i film in programma nel mese di maggio; Millennium Actress al cinema in Veneto; Martedì al cinema a quattro euro il 5 maggio 2026; Illusione al cinema in Veneto. Lo stalker iracheno mi aveva vanamente ordinato di smontare con lui alla fermata del tram S.M. Assunta davanti al cinema padovano Porto Astra 3 mesi prima. Partii. 12 ore dopo lo trovai qui in via Cicerone, arancia in mano. Cantilenò ironico sorridendo: Vol x.com Cosa impedisce alla gente di voler imparare gli Easter Eggs? reddit