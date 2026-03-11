Firenze al via la rassegna cinematografica del Korea Film Fest

A Firenze è iniziata la rassegna cinematografica del Korea Film Fest, che vede la partecipazione di dodici attori del cinema internazionale. La manifestazione propone oltre 70 titoli in programma, con proiezioni, incontri e approfondimenti dedicati al cinema coreano. La manifestazione si svolge in diverse location della città, attirando pubblico e appassionati da tutta la regione.

Firenze, 11 marzo 2026 - Dodici star del cinema internazionale, oltre 70 titoli in cartellone e un programma che spazia dai blockbuster a quello indipendente: Firenze torna a essere la capitale europea della cultura coreana con la 24esima edizione del Florence Korea Film Fest che si terrà dal 19 al 28 marzo al cinema La Compagnia e sulla piattaforma MYmovies. Il festival Il festival di cinema, unico in Italia nel suo genere, racconta la Corea del Sud in una maratona di visioni, masterclass ed eventi speciali, incontri, cibo e tradizioni, musica, portando in Toscana le icone del cinema mondiale. Tra i momenti più attesi, l'omaggio alla star...