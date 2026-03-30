Imagine the sound | la rassegna cinematografica a cura del Centro d’arte

Il Centro d’Arte ha ripreso la collaborazione con il progetto “Fronte del Porto”, che ha riaperto la sala 8 del cinema Porto Astra lo scorso anno. La rassegna cinematografica “Imagine the sound” è stata organizzata in questa sede, con l’obiettivo di offrire nuove modalità di programmazione e di coinvolgimento del pubblico. La collaborazione si inserisce in un processo di rinnovamento della proposta culturale della sala.

Il progetto alla Sala Cinema Civica Fronte del Porto comincia giovedì 2 aprile con un documentario sul jazz d’avanguardia Il Centro d’Arte riprende la collaborazione con il progetto “Fronte del Porto”, che dallo scorso anno ha ridato vita alla sala 8 del cinema Porto Astra attraverso un processo di rinnovamento della proposta e delle modalità organizzative. A partire da un’iniziativa di ZaLab, il nuovo gruppo di gestione della sala si propone di creare uno spazio che sia luogo di incontro e di crescita culturale, con il contributo della cittadinanza e di molte associazioni attive nei campi del sociale e della produzione artistica. Il Centro d’Arte contribuisce con “Imagine the Sound”, nuova rassegna cinematografica che si svilupperà nel corso dell’anno, con quattro proiezioni fino a maggio e altrettante in autunno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Imagine the sound": la rassegna cinematografica a cura del Centro d’arte Articoli correlati Conclusa la prima rassegna cinematografica del collettivo SottoTracciaTempo di lettura: 2 minuti“Si è conclusa la prima rassegna cinematografica del collettivo SottoTraccia, grazie alla collaborazione con Fondazione... Firenze, al via la rassegna cinematografica del Korea Film FestFirenze, 11 marzo 2026 - Dodici star del cinema internazionale, oltre 70 titoli in cartellone e un programma che spazia dai blockbuster a quello... LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS)