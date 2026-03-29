Il battesimo in vasca In migliaia a Viserba per godersi i primi tuffi nella nuova piscina

Ieri a Viserba si è svolto il battesimo in vasca, con migliaia di persone presenti per assistere ai primi tuffi nella nuova piscina. La manifestazione ha attirato molti cittadini desiderosi di provare l’esperienza di immergersi nell’impianto recentemente inaugurato, offrendo momenti di svago e socializzazione. La giornata ha visto partecipanti di diverse età, tutti concentrati sulla prova di un’attività tradizionale della zona.

Non un primo tuffo qualsiasi. Di quelli a cui Rimini è abituata da sempre. Ieri i riminesi hanno risposto al richiamo dell’acqua. Un migliaio le persone che hanno partecipato all’inaugurazione della nuova piscina comunale di Viserba. Non solo una cerimonia. L’inizio di un nuovo capitolo per la città. Acqua Rimini ha aperto le sue porte e subito le 3 vasche sono diventate cuore pulsante della festa. Famiglie con bambini dagli occhi spalancati, mamme e papà incuriositi, nonni pronti a incoraggiare i primi atleti in vasca a ogni bracciata. Tutti a godersi lo spettacolo in attesa di scivolare in acqua e scoprire il nuovo impianto. Aria di novità... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il battesimo in vasca. In migliaia a Viserba per godersi i primi tuffi nella nuova piscina Articoli correlati Tutto pronto per il taglio del nastro della nuova piscina a Viserba: una festa per tutta la cittàLa giornata inaugurale sarà anche l’occasione per scoprire una parte del rinnovato Parco don Tonino Bello, i cui lavori sono alle battute conclusive... Piscina, autunno in acqua. Dal 1 settembre fruibile la nuova vasca da 25 metriDal 1° settembre diventerà fruibile il primo stralcio del progetto della nuova piscina con vasca ludica e vasca da 25 metri ad 8 corsie (e fino al 19...