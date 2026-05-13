La nave Solidaire arrivata nel porto di Bari | a bordo 152 migranti

Da baritoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina nel porto di Bari è approdata la nave Solidaire, gestita da un'organizzazione non governativa tedesca. A bordo si trovano 152 migranti recuperati nel Mediterraneo, a circa 33 miglia nautiche dalle coste della Libia. La nave aveva soccorso i migranti nei giorni scorsi, prima di fare ingresso nel porto italiano. La presenza della nave è stata confermata dalle autorità portuali.

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E' arrivata questa mattina, nel porto di Bari, la nave della Ong tedesca Solidaire. A bordo, 152 migranti, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo, a circa 33 miglia nautiche dalle coste libiche.Le operazioni di identificazione e accoglienzaTra le 152 persone tratte in salvo, ci sarebbero.🔗 Leggi su Baritoday.it

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PORTO DI BARI: ATTRACCATA LA NAVE SOLIDAIRE CON 152 MIGRANTI A BORDO

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