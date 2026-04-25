Livorno | arrivata nave Solidaire a bordo 75 migranti 5 sono minori

Oggi, 25 aprile 2026, la nave Solidaire è arrivata al porto di Livorno con a bordo 75 migranti recuperati nel Mediterraneo. Tra loro ci sono 70 adulti e cinque minori stranieri non accompagnati. L’imbarcazione è attraccata nel porto alle prime ore del mattino, mentre le operazioni di sbarco sono in corso. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante la fase di approdo.

LIVORNO – La nave umanitaria Solidaire, è attraccata oggi, 25 aprile 2026, al porto di Livorno. A bordo 75 migranti soccorsi nel Mediterraneo, 70 adulti e cinque minori stranieri non accompagnati. I migranti, provenienti prevalentemente da Bangladesh, Pakistan ed Egitto, si spiega in una nota, sono stati immediatamente presi in carico secondo le procedure previste, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili. Un maggiorenne è stato trasferito in ospedale per accertamenti sanitari, a seguito della riscontrata positività alla tubercolosi. Al termine delle operazioni, i migranti saranno distribuiti sul territorio regionale secondo il piano di riparto concordato tra le prefetture della Toscana, garantendo un’equa distribuzione tra le province.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Livorno: arrivata nave Solidaire, a bordo 75 migranti. 5 sono minori Notizie correlate Migranti, la nave Ong Solidaire in arrivo al porto di Livorno: a bordo 75 persone tra cui 5 minoriÈ attesa per il pomeriggio del 25 aprile nel porto di Livorno la nave umanitaria Ong Solidaire, a cui le autorità italiane hanno assegnato lo scalo... Porto, sbarcati a Livorno dalla nave ong Solidaire i 75 migranti soccorsi nelle acque del MediterraneoSono sbarcati nella giornata di sabato 25 aprile al porto di Livorno i 75 migranti soccorsi nelle acque del mar Mediterraneo dalla nave ong Solidaire. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Migranti, la nave Ong Solidaire in arrivo al porto di Livorno: a bordo 75 persone tra cui 5 minori. Livorno: arrivata nave Solidaire, a bordo 75 migranti. 5 sono minoriLa nave umanitaria Solidaire, è attraccata oggi, 25 aprile 2026, al porto di Livorno. A bordo 75 migranti soccorsi nel Mediterraneo, 70 adulti e cinque minori stranieri non accompagnati. firenzepost.it La Solidaire attracca a Livorno, sbarcano 75 migrantiLIVORNO : La nave umanitaria ha fatto rotta verso la Toscana dopo un'operazione di salvataggio nel Mar Mediterraneo. Tra i naufraghi anche 5 minori ... toscanamedianews.it