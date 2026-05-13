La musicista americana Tori Sparks porta in Romagna il nuovo album Cabinet of Curiosities
La cantautrice statunitense Tori Sparks sarà di scena al Jazzamore sabato 16 maggio, con inizio alle 21. La musicista, artista americana trapiantata a Barcellona, è nota per la sua capacità unica di fondere le radici blues e rock con il flamenco. Le sue esibizioni dal vivo sono caratterizzate da.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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