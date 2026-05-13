La mountain bike ormai è senza confini

Negli ultimi tempi, gli itinerari in mountain bike nel nostro Appennino stanno attirando sempre più appassionati provenienti da tutta Europa. Diverse agenzie turistiche organizzano pacchetti che portano gruppi stranieri a esplorare le caratteristiche naturali e i percorsi della zona. La diffusione di eventi escursionistici dedicati a questo sport contribuisce a rendere il territorio un punto di riferimento per gli amanti della mountain bike.

Gli itinerari e gli eventi escursionistici in mountain bike nel nostro Appennino stanno attirando appassionati da tutta Europa, con appositi pacchetti turistici che fanno giungere gruppi esteri alla scoperta delle bellezze della nostra montagna. Ne sarà esempio l’ottava edizione dell’ "Appenninica MTB Stage Race" che avrà luogo dal 22 al 26 giugno 2026 che quest’anno avrà il Comune di Riolunato fra le tre sedi di tappa: più che di una gara ciclistica si tratta di un evento che permette di far conoscere tutto il crinale appenninico alla crescente platea di appassionati di mountain bike. Dal 2023 attira sul percorso cicloturisti belgi, nel 2025 giunsero appassionati polacchi, quest’anno si sono prenotati anche tedeschi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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