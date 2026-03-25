L'edizione 2026 della WHOOP UCI Mountain Bike World Series si svolgerà a La Thuile, con la presenza di quattro discipline diverse. La gara si terrà nella località italiana, conosciuta per le sue caratteristiche naturali adatte a questo tipo di competizioni. L'evento coinvolgerà atleti provenienti da vari paesi, che si confronteranno su percorsi specifici per ciascuna disciplina.

L’edizione 2026 della WHOOP UCI Mountain Bike World Series farà ancora una volta tappa a La Thuile. Dopo il debutto del 2025, che ha visto la località valdostana entrare nel circuito mondiale con le discipline Enduro e Downhill, il 2026 segna un ulteriore passo avanti ospitando 4 discipline di Coppa del Mondo: Enduro, Downhill, Cross Country Olympic (XCO) e Cross Country Short Track (XCC). L’appuntamento è dal 3 al 5 luglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mountain Bike World Series, a La Thuile 4 discipline: l'evento

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