la morte ha gli occhi di ghiaccio il nuovo film di de maio

“ La morte ha gli occhi di ghiaccio “ porta sullo schermo Tony Morgan nel nuovo thriller di Nando De Maio, tra memoria, vendetta e cinema indipendente.. La morte ha gli occhi di ghiaccio è un film che nasce da un’immagine netta: lo sguardo freddo della vendetta che ritorna dopo anni di silenzio. Nando De Maio, regista e sceneggiatore tra i più riconoscibili del cinema indipendente napoletano, costruisce un racconto che affonda nelle ferite dell’infanzia e nelle conseguenze mai risolte della violenza. La storia prende avvio da un episodio di bullismo che sfocia nell’irreparabile: due fratellini vengono investiti da un’auto, un gesto che segna per sempre una comunità e lascia sospesa una domanda di giustizia.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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