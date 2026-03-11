Andrea De Sica presenta in anteprima il suo nuovo film, Gli occhi degli altri, un'opera che affronta il delitto Casati-Stampa come un racconto di confine tra amore e violenza senza approcci moralistici. Il regista ha sottolineato la libertà data agli attori e la sua mancanza di pudore nel raccontare una storia complessa. Nel film compaiono una villa abbandonata vista dal mare, una famiglia di mufloni e una tragedia mai prima portata sul grande schermo.

Che cosa è successo dopo quella mattina in barca? «Con mia moglie ho affittato un gommone per attraccare al vecchio molo del marchese. Una volta arrivati, abbiamo trovato una situazione di devasto aristocratico, con il garage della rimessa sfondato. Ci siamo inerpicati per il sentiero, che poi mi hanno riferito essere dell’anno 1000, quando i monaci cistercensi vivevano sull’isola. A un certo punto, abbiamo sentito dietro ai cespugli dei rumori spaventosi, nemmeno fossimo dentro Jurassic Park. Abbiamo proseguito e, giunti alla villa, l’unica del posto, tipo Cape Fear, siamo entrati in cucina, nelle camere da letto e in una qualcuno aveva dipinto l’immagine di una donna nuda sotto il sole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andrea De Sica racconta in anteprima Gli occhi degli altri: «Il mio film sul delitto Casati-Stampa è una storia di confine tra amore e violenza senza moralismo. Non sono un pudico e gli attori hanno avvertito la mia libertà»

