Antibiotico-resistenza | una sfida che riguarda tutti

Da lanazione.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 marzo 2026 ad Arezzo si è svolto un evento dedicato all’antibiotico-resistenza, un problema che coinvolge medici, veterinari e farmacisti. Durante l’incontro, professionisti di diversi settori hanno discusso dell’importanza di unire gli sforzi per affrontare questa minaccia sanitaria. La giornata ha visto confronti tra esperti e la presentazione di iniziative condivise per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Arezzo, 15 marzo 2026 – Antibiotico-resistenza: una sfida che riguarda tutti. Medici, Veterinari e Farmacisti uniti per l’approccio One Health.  L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Arezzo, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Arezzo, promuove per Sabato 21 marzo alla Borsa Merci di Arezzo in Piazza Risorgimento, 23 un incontro sull’uso responsabile degli antibiotici, pilastro della salute globale. L’evento, intitolato “Uso corretto degli antibiotici e strategie condivise contro l’antibiotico-resistenza”, vedrà medici, veterinari e farmacisti confrontarsi su prevenzione, responsabilità professionale e approccio One Health, integrando la salute di persone, animali e ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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