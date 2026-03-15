Antibiotico-resistenza | una sfida che riguarda tutti

Il 15 marzo 2026 ad Arezzo si è svolto un evento dedicato all’antibiotico-resistenza, un problema che coinvolge medici, veterinari e farmacisti. Durante l’incontro, professionisti di diversi settori hanno discusso dell’importanza di unire gli sforzi per affrontare questa minaccia sanitaria. La giornata ha visto confronti tra esperti e la presentazione di iniziative condivise per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Arezzo, 15 marzo 2026 – Antibiotico-resistenza: una sfida che riguarda tutti. Medici, Veterinari e Farmacisti uniti per l’approccio One Health. L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Arezzo, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Arezzo, promuove per Sabato 21 marzo alla Borsa Merci di Arezzo in Piazza Risorgimento, 23 un incontro sull’uso responsabile degli antibiotici, pilastro della salute globale. L’evento, intitolato “Uso corretto degli antibiotici e strategie condivise contro l’antibiotico-resistenza”, vedrà medici, veterinari e farmacisti confrontarsi su prevenzione, responsabilità professionale e approccio One Health, integrando la salute di persone, animali e ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Antibiotico-resistenza: una sfida che riguarda tutti» Articoli correlati Leggi anche: Una nuova arma contro l’antibiotico-resistenza: le superfici che non fanno attecchire i batteri Leggi anche: Antibiotico-resistenza: la svolta italiana che impedisce ai batteri di attecchire alle superfici Antibiotico-resistenza Altri aggiornamenti su Antibiotico resistenza una sfida che... Temi più discussi: Fenagifar al Parlamento Europeo per un progetto sull’antimicrobico-resistenza; Antimicrobico-resistenza, a Bruxelles Memorandum dei giovani farmacisti europei su iniziativa di Fenagifar; Algoritmi contro i superbatteri: la nuova sfida per gli antibiotici creati dall’AI; Malattie infettive, esperti a confronto a Catanzaro. Bassetti: La sfida è contro la disinformazione. «Antibiotico-resistenza: una sfida che riguarda tutti»L’evento, intitolato Uso corretto degli antibiotici e strategie condivise contro l’antibiotico-resistenza, vedrà medici, veterinari e farmacisti confrontarsi su prevenzione, responsabilità ... lanazione.it Antibiotico-resistenza. Gemmato: Una priorità globale di sanità pubblica da affrontare con strategie condiviseIl Sottosegretario alla Salute ribadisce l'impegno italiano contro l'antimicrobico-resistenza con 120 milioni per il Piano Nazionale e 100 milioni per gli antibiotici reserve. quotidianosanita.it Superbatteri e antibiotico resistenza angosciano Usa, Europa e Italia. nonostante risorse e misure politiche la pipeline di nuovi farmaci è "preoccupantemente scarsa". Ecco quali case farmaceutiche se la cavano meglio (e quali peggio). x.com 14 marzo 2026 Pomeriggio nonna Gemma ha fatto controllo veterinario Sta bene ma deve continuare antibiotico e cortisone perché i valori ematici non sono ancora rientrati e la terapia va assolutamente continuata finché non andranno meglio. .. #bal facebook