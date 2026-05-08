Tra remigrazione e processione della Madonna di San Luca | si teme il caos

Si avvicina una manifestazione organizzata dal “Comitato Remigazione” che, nonostante le proteste, si svolgerà comunque, anche se in una zona diversa dal centro storico. La processione della Madonna di San Luca, tradizione molto sentita, si svolgerà come previsto, mentre le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per evitare eventuali disordini. La vicenda ha suscitato tensioni tra le parti coinvolte, con diverse opinioni sulla manifestazione.

La contestata manifestazione del “Comitato Remigrazione” alla fine si farà, anche se lontana dal centro storico. Dopo valutazioni e proteste, la sigla che riunisce CasaPound Italia, Rete dei Patrioti, VFS e Brescia ai Bresciani, si ritroverà in piazza della Pace, e non in piazza Galvani.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Madonna di San Luca 2026, il programma delle celebrazioni: processione, messe e orariBologna, 6 maggio 2026 - Sabato 9 maggio scende la Madonna di San Luca e per una settimana la città sarà la sua dimora.

Presidio Remigrazione e Madonna di San Luca nello stesso giorno: sabato 9 maggio ad alto rischioBologna, 7 aprile 2026 – Fratelli d'Italia esprime tutto il proprio scontento per il trasferimento in piazza della Pace della manifestazione pro-...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Folle l'incontro Remigrazione-processione; Presidio Remigrazione e Madonna di San Luca nello stesso giorno: sabato 9 maggio ad alto rischio; Remigrazione e Madonna di San Luca lo stesso giorno al Porto Saragozza: la protesta del Quartiere; Via libera alla manifestazione per la remigrazione, ma sarà in piazza della Pace.

Tra remigrazione e processione della Madonna di San Luca: si teme il caosPresidio autorizzato in piazza della Pace durante uno degli eventi religiosi più partecipati della città. Cipriani: Lo ritengo folle ... bolognatoday.it

Via libera alla manifestazione per la remigrazione, ma sarà in piazza della PaceIl raduno dei patrioti si farà ma dovrà traslocare da piazza Galvani, col rischio di incrociare la processione della Madonna di San Luca. Ci siamo rimasti ... bologna.repubblica.it

8 Maggio alle ore 12:00 supplica alla madonna di Pompei nella chiesa di San Giuseppe. - facebook.com facebook

La Madonna di San Luca scende in città x.com