Il 13 e 14 maggio 2026, Kate Middleton sarà a Reggio Emilia per partecipare a un evento dedicato allo studio di un metodo educativo. Questa visita rappresenta il primo impegno internazionale dopo un periodo di cure per la duchessa. La presenza in Italia si svolgerà in due giornate, concentrandosi sulle attività legate all’educazione e all’apprendimento. La visita include incontri e sessioni di studio incentrate su tematiche educative.

Prima visita internazionale dopo la malattia per Kate Middleton che sceglie l’Emilia per la sua ripartenza dopo il periodo di cure. La Principessa del Galles è attesa a Reggio Emilia mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2026 per una visita istituzionale dedicata all’infanzia. L’annuncio da Kensington Palace La conferma è arrivata direttamente da Kensington Palace: Kate è “entusiasta” di tornare a viaggiare. Dopo i mesi difficili legati alla malattia, la Principessa riprende la sua agenda pubblica e lo fa con un viaggio simbolico. Si tratta di una “solo visit”: il Principe William resterà a Londra con i tre figli, mentre Kate sarà da sola in Emilia-Romagna.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Kate Middleton in Italia: il 13 e 14 maggio 2026 a Reggio Emilia per studiare il metodo educativo

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