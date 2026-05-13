Lorenzo Musetti ha subito un nuovo infortunio durante il torneo di Roma, aggiungendosi a una lunga serie di incidenti fisici che hanno coinvolto il giovane tennista. La diagnosi ufficiale ha fornito dettagli sulle lesioni riscontrate, mentre le circostanze dell’incidente sollevano dubbi sulla gestione fisica e sulla programmazione degli allenamenti. La situazione ha suscitato attenzione tra addetti ai lavori e fan, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Le domande sono inevitabili sull’ennesimo infortunio di Lorenzo Musetti e alcune risposte sembrano emergere con chiarezza dalla diagnosi arrivata dopo Roma. La lesione al retto femorale della coscia sinistra costringerà Musetti a saltare Amburgo e soprattutto il Roland Garros, torneo nel quale difendeva la semifinale raggiunta un anno fa. Una rinuncia pesantissima, sia dal punto di vista tecnico sia da quello della classifica, considerando gli 800 punti che perderà e la conseguente uscita dalla top-15. Ma il problema non è soltanto l’infortunio in sé. È la gestione complessiva della situazione. Le parole dello stesso Musetti, affidate ai social, chiariscono il contesto: “ Pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La lunga lista degli infortuni di Lorenzo Musetti: gestione fisica e programmazione da rivedere

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Infortunio al retto femorale, Musetti salta @rolandgarros La lista degli infortunati si allunga: Alcaraz, Fils, Draper, Fritz, ora Musetti, sono per citare i più famosi. Continuo a scrivere che deve essere ripensato il modello di gioco. In bocca al lupo Lorenzo! #Mus x.com

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