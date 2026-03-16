Lorenzo Musetti si sta concentrando sul recupero della forma fisica prima della stagione sulla terra rossa. Attualmente, il tennista si sta preparando partecipando a un importante test agonistico di livello elevato. L’obiettivo è migliorare la condizione fisica e affrontare al meglio l’imminente stagione sulla terra battuta. La sua attenzione è rivolta esclusivamente alla piena efficienza fisica senza altri dettagli.

Sfruttare un appuntamento di prestigio come test agonistico di alto livello per preparare nel migliore dei modi l’inizio della cruciale stagione sulla terra rossa. Questo può e deve rappresentare l’obiettivo principale di Lorenzo Musetti in vista del torneo ATP di Miami, secondo Masters 1000 della stagione. La finale raggiunta ad Hong Kong all’inizio dell’anno, match perso contro il kazako Bublik, ha consegnato al toscano il miglior risultato della carriera con la quinta posizione del ranking e lo splendido Australian Open ha rappresentato la perfetta legittimazione del traguardo raggiunto. La sfortuna è tornata però a colpire nel momento topico del primo Slam della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti, ora la priorità è ritrovare la piena efficienza fisica in vista della stagione sulla terra rossa

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