Lotta alla violenza di genere | carabinieri siglano un patto d’azione interprovinciale

I carabinieri di Lecce hanno firmato un accordo per rafforzare la lotta contro la violenza di genere, motivati dall’aumento di denunce di abusi nelle ultime settimane. La firma si è svolta stamattina nel comando provinciale e coinvolge diverse forze di polizia delle province vicine. L’obiettivo è coordinare meglio le operazioni di intervento e sostegno alle vittime. La partnership mira anche a sensibilizzare le comunità locali sul tema.

Firmato il protocollo tra i Comandi provinciali di Lecce, Brindisi, Taranto e l'associazione Co.Tu.Le.Vi., attiva fin dal 2008, per rafforzare la rete di tutela, ascolto e prevenzione sul territorio salentino LECCE – Un fronte comune per proteggere le vittime e prevenire gli abusi. Questa mattina, presso il Comando provinciale dei carabinieri di Lecce, è stato compiuto un passo importante nel contrasto alla violenza di genere attraverso la firma di un protocollo d'intesa tra l'Arma dei e l'associazione Co.Tu.Le.Vi. (Contro Tutte Le Violenze). L'obiettivo centrale è potenziare la rete di ascolto e sostegno, garantendo interventi rapidi e coordinati per donne, minori e soggetti vulnerabili.