La Locandiera di Carlo Goldoni
Quest'anno, la compagnia teatrale Trixtragos celebra i trenta anni di attività con la messa in scena di “La Locandiera”, commedia di Carlo Goldoni. La rappresentazione si concentra sulla figura di Mirandolina, un personaggio femminile che gestisce una locanda e si distingue per il suo atteggiamento deciso e indipendente. Lo spettacolo verrà riproposto in diverse date, con un cast di attori professionisti.
Quest'anno la Trixtragos festeggia il trentennale della sua attività teatrale riproponendo “La Locandiera”, la pièce di Goldoni nella quale spicca la figura di Mirandolina, donna manager ante litteram. L'interpretazione dei personaggi rimane sospesa tra realtà e finzione su un sottile filo teso a.🔗 Leggi su Veronasera.it
La Locandiera - Carlo Goldoni
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