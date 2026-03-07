A Corridonia, in occasione della Giornata internazionale della donna, il teatro Velluti ospita la rappresentazione de

Corridonia celebra la Giornata internazionale della donna con un omaggio ad una grande figura femminile della tradizione italiana. Domani approda infatti, al teatro Velluti, "La Locandiera", la celebre commedia di Carlo Goldoni in un allestimento firmato dal maestro Saverio Marconi, con traduzione in vernacolo fermano-maceratese di Manu Latini, messo in scena dalla Compagnia Progetto Musical. Lo spettacolo (ad ingresso gratuito), inizierà alle 17, e al centro della scena ci sarà, Mirandolina, figura moderna che, pur nata nel ‘700 goldoniano, conserva ancora la sua attualità. Donna libera, intelligente, capace di gestire lavoro e relazioni con autonomia, incarna un modo di pensare e di agire che supera stereotipi e convenzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La Locandiera" al Velluti con la firma di Marconi

Amore e passione in scena con il nuovo adattamento de "La Locandiera" di Carlo GoldoniNel 1752 Carlo Goldoni, con "La locandiera", firma un autentico manifesto di rivoluzione teatrale e una delle commedie più celebri e influenti della...

Goldoni a Torino: in scena "La Locandiera", capolavoro brillantissimo con Miriam MesturinoQuindici anni di repliche in tutta Italia per l’edizione cult firmata Torino Spettacoli de La Locandiera! in scena al Teatro Gioiello di Torino dal...

Tutti gli aggiornamenti su La Locandiera al Velluti con la firma....

Argomenti discussi: La Locandiera al Velluti con la firma di Marconi; La locandiera.