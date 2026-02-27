Tre giovani escursioniste salvate sull’Appennino modenese

Tre giovani escursioniste sono state salvate oggi sull’Appennino modenese. Le operazioni sono state avviate nel primo pomeriggio, quando le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per soccorrere le ragazze che si erano perse durante un'escursione. Le giovani sono state raggiunte e soccorse in una zona difficile da raggiungere, con l’ausilio di elicotteri e tecnici specializzati.

Modena, 27 febbraio 2026 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute per il recupero di tre giovani escursioniste che avevano smarrito il sentiero durante una progressione in quota sopra il rifugio Capanna Tassoni, in località Acqua Marcia. Le tre ragazze, accortesi di non essere più in grado di ritrovare la traccia del sentiero e con l'avvicinarsi del tramonto, hanno allertato i soccorsi tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Grazie ai sistemi di geolocalizzazione della centrale operativa, è stato possibile individuare con precisione il punto in cui si trovavano le disperse. Il dispositivo di soccorso si è attivato immediatamente coinvolgendo diverse unità da terra e dal cielo.