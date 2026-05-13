La lezione di Peter Jackson regista Palma d'oro onoraria al Festival di Cannes 2026

Durante il Festival di Cannes 2026, la sala Debussy si è riempita di spettatori che si sono alzati in piedi per rendere omaggio al regista premiato con la Palma d’oro onoraria. La cerimonia ha visto il regista salire sul palco, circondato dall’attenzione di un pubblico entusiasta, pronto ad ascoltare le sue parole. La sala ha accolto con applausi calorosi il riconoscimento assegnato al celebre cineasta.

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T utti in piedi per Peter Jackson. La sala Debussy gremita fino agli strapuntini si leva per il regista-produttore-sceneggiatore neozelandese nato la notte di Halloween del 1961 e che, spettinato anche quando la Croisette non è sferzata dal vento, ieri si è presentato a ritirare la Palma d’oro d’onore accompagnato dai figli. Cosa che ha commosso molto il direttore artistico del festival, Thierry Fremaux, abituato com’è a ricevere grandi artisti «che di solito si presentano con l’entourage» Demi Moore a Cannes: il debutto in giuria è un gioco di pois tridimensionali X Leggi anche › Da Demi Moore a Jane Fonda, il Festival di Cannes 2026 si apre nel segno del glamour over 60 Ma Jackson è una persona semplice.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La lezione di Peter Jackson, regista Palma d’oro onoraria al Festival di Cannes 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Festival di Cannes 2026: la lezione di Peter Jackson, regista Palma d’oro onoraria Peter Jackson riceverà la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes 2026Il Festival di Cannes 2026 renderà omaggio a Peter Jackson con la Palma d’Oro onoraria della 79ª edizione, in programma dal 12 al 23 maggio. Temi più discussi: SPECIALE Peter Jackson: Just for Fun!; Cannes, stasera cerimonia di apertura con Peter Jackson: premio alla Carriera da Elijah Wood; Elijah Wood consegna la Palma d'oro alla carriera a Peter Jackson: Mi ha cambiato la vita; BAD, a Bergamo tre giorni dentro il mondo dell’animazione. Peter Weller parla di come è stato scelto per White Tulip - reddit.com reddit Cannes 2026, Peter Jackson riceve la Palma d’Oro alla carriera dal suo FrodoGrande emozione al Festival di Cannes 2026 per la consegna della Palma d’Oro alla carriera a Peter Jackson, premiato per la sua carriera dal protagonista ... lapresse.it Cannes 2026, Peter Jackson premiato da Elijah Wood: Palma d’Oro onoraria 25 anni dopo Il Signore degli Anelli (VIDEO)Peter Jackson ha capito che la tecnologia non significa nulla senza umanità. Con queste parole, l'attore americano Elijah Wood ha consegnato la Palma d'Oro onoraria al regista, nella serata inaugura ... tg.la7.it