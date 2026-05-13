La lezione di Gratteri | La criminalità si combatte anche nel cyberspazio

Lunedì pomeriggio, il procuratore capo di Napoli ha incontrato gli studenti in un evento dedicato alla lotta contro la criminalità nel mondo digitale. Durante l'incontro, ha spiegato come le attività illecite si siano ormai spostate anche nel cyberspazio, richiedendo nuove strategie di intervento. Ha sottolineato l'importanza di sviluppare strumenti tecnologici e collaborazioni internazionali per contrastare i crimini online. L'evento si è tenuto in un contesto istituzionale, con un pubblico di giovani e professionisti del settore.

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Lunedì pomeriggio il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha incontrato gli allievi del Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena, portando una testimonianza concreta su come la criminalità organizzata stia cambiando volto e su quanto sia importante preparare nuove figure investigative capaci di proteggere i cittadini anche nel mondo digitale. L’incontro, ospitato nell’auditorium del Caps, era rivolto ai circa 200 allievi del corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato specializzati nella sicurezza cibernetica, provenienti da tutta Italia. Un percorso altamente qualificato, avviato nel settembre 2025, che terminerà il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lezione di Gratteri: "La criminalità si combatte anche nel cyberspazio" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Così la guerra tra Russia e Ucraina si combatte anche nel Sahel Referendum Giustizia, le ragioni del No raccontato da chi combatte la criminalità in CalabriaIl prossimo 22 e 23 marzo i cittadini sono chiamati alle urne per votare sul Referendum costituzionale sulla giustizia, Referendum che per il governo... Argomenti più discussi: In Pandurera la lezione di Gratteri: Mafie evolute, serve una visione; La lezione di Gratteri: La criminalità si combatte anche nel cyberspazio; Legalità a scuola, a Cento la visita di Gratteri; Ha esordito su La7 Lezioni di mafie con Nicola Gratteri, è già record di ascolti. In Pandurera la lezione di Gratteri: Mafie evolute, serve una visioneNoi amiamo questo paese e vorremmo che fosse migliore. Ai giovani raccontiamo le cose più reali possibili. La mafia ... msn.com