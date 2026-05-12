Nel Sahel si svolge una parte della guerra tra Russia e Ucraina, con operazioni condotte da forze legate all’Ucraina. In Sudan, alcuni operatori delle forze speciali del Gruppo Tymur hanno effettuato attacchi mirati contro reti filo-russe, coinvolte nella logistica e nell’estrazione dell’oro. Questi eventi rappresentano una delle numerose sfaccettature di un conflitto globale che si manifesta anche in questa regione africana.

La polvere del Sahel sta coprendo una guerra mondiale frammentata. In Sudan, gli operatori delle forze speciali del Gruppo Tymur, legate all’Ucraina, hanno condotto attacchi sotto copertura mirati a colpire le reti filo-russe coinvolte nella logistica e nell’estrazione dell’oro. Non si tratta di un’offensiva limitata alla sabbia del deserto: a partire dalla fine del 2025 e con un ampliamento nel 2026, l’Ucraina ha iniziato a colpire le petroliere della “flotta ombra” russa, utilizzando la Libia come punto di partenza, un’espansione del teatro operativo documentata anche da Analisi Difesa. L’obiettivo ucraino non è stabilire una presenza neocoloniale, ma condurre una campagna a basso impatto per introdurre “attrito” e generare una “pressione prolungata” sull’architettura logistica e finanziaria russa.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Così la guerra tra Russia e Ucraina si combatte anche nel Sahel

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