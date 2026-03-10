Referendum Giustizia le ragioni del No raccontato da chi combatte la criminalità in Calabria

Il 22 e 23 marzo si terranno le consultazioni referendarie sulla giustizia, con i cittadini chiamati a esprimersi sul testo costituzionale. La campagna si divide tra chi sostiene che la riforma possa ridurre la corruzione all’interno della magistratura e chi, invece, la vede come uno strumento di controllo eccessivo. In Calabria, le voci di chi lotta contro la criminalità si uniscono a queste discussioni, portando in primo piano diverse posizioni.

Il prossimo 22 e 23 marzo i cittadini sono chiamati alle urne per votare sul Referendum costituzionale sulla giustizia, Referendum che per il governo aiuterà ad evitare la corruzione interna alla magistratura, ma che per l’opposizione è uno strumento di controllo della giustizia. Facciamo chiarezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"L’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell'importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo.

Sondaggi Referendum Giustizia, chi vincerà e quali sono le ragioni per votare Sì o NoIl Sì è in vantaggio sul No al referendum sulla riforma della giustizia, ma il margine si è parecchio ridotto.

Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma

Tutto quello che riguarda Referendum Giustizia

Temi più discussi: Referendum giustizia 2026: 4 marzo, secondo focus online con le ragioni del NO; Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Referendum sulla giustizia: le ragioni del si e del no; Referendum, le ragioni del No nel nostro incontro.

Referendum sulla giustizia: quando e come si vota. Le ragioni del Sì e quelle del NoLa consultazione costituzionale si terrà il 22 e il 23 marzo, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Ecco su quali cambiamenti siamo chiamati a esprimerci e che cosa pensa chi appogg ... oggi.it

Referendum Giustizia: tutte le ragioni del Sì e del NoIl referendum sulla giustizia riporta al centro del dibattito pubblico temi cruciali come indipendenza della magistratura, responsabilità dei giudici e separazione delle funzioni. Ecco, in sintesi, le ... itacanotizie.it

VareseNews. . Referendum sulla giustizia - LA MATERIA DEL GIORNO Ospite Giorgio Grasso, professore ordinario dell’Università dell’Insubria, per spiegare ai cittadini che cos’è il referendum confermativo e quali effetti potrebbe avere la riforma della giustizi - facebook.com facebook

#ottoemezzo Referendum giustizia, Josi: “Avrei preferito votare su temi più importanti come crisi energetica e IA” x.com