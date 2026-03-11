Salerno Letteratura 2026 | Il cuore desto avrà parole – Letteratura nei tempi inquieti

La quattordicesima edizione di Salerno Letteratura si svolgerà dal 13 al 20 giugno e sarà dedicata al poeta Alfonso Gatto, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. L’evento si concentra sulla parola e sulla letteratura in tempi di inquietudine, offrendo incontri e iniziative in varie location della città. La manifestazione coinvolge scrittori, poeti e studiosi che si confronteranno su temi legati alla letteratura contemporanea.

La quattordicesima edizione di Salerno Letteratura, che si terrà dal 13 al 20 giugno, sarà dedicata al poeta Alfonso Gatto, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte. Il tema del festival di quest'anno, "Il cuore desto avrà parole. Letteratura nei tempi inquieti", prende ispirazione da un verso di Gatto che risuona come un'esortazione e un auspicio in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. Il festival non si limiterà a un omaggio rituale, ma offrirà una riflessione profonda sul poeta e sulla sua capacità di cogliere lo spirito del tempo. Il verso, che incarna un cuore vigile e capace di affrontare le sfide del presente, diventa un richiamo alla forza della parola come strumento di resistenza e libertà.