Sacca saranno 24 associazioni ad animare lo spazio confiscato di via Anderlini

Verranno coinvolte 24 associazioni e gruppi informali per animare lo spazio confiscato di via Anderlini 89D. Queste realtà svolgeranno diverse attività all’interno del bene, che era stato precedentemente proprietà della criminalità organizzata. La gestione e l’uso di questo spazio sono stati affidati a queste associazioni, che si occuperanno di organizzare eventi e iniziative sul territorio.

Sono 24 le realtà, associazioni e gruppi informali, che svolgeranno attività all’interno degli spazi del bene confiscato alla criminalità di via Anderlini 89D. Propongono iniziative di vario genere rivolte a diversi target di popolazione e dovranno tra loro creare una rete, che sarà coordinata dal gestore, individuato nella cooperativa sociale La Porta Bella, insieme all’Amministrazione comunale. La Giunta comunale, nei giorni scorsi, su proposta dell’assessore a Legalità e Antimafia Vittorio Ferraresi, ha approvato la delibera per l’individuazione delle attività e dei progetti volti alla realizzazione di uno spazio polifunzionale presso l’immobile confiscato alla criminalità organizzata e del soggetto gestore che coordinerà le varie realtà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Partono i lavori di riqualificazione de parchetto di via Anderlini alla SaccaHanno preso il via i lavori preliminari per l’intervento di riqualificazione del parchetto di via Anderlini, adiacente al Centro dove trova sede il... Locale confiscato alla mavia in zona Sacca, 35 proposte per rivalorizzarloSono state trentacinque le proposte per l’utilizzo del bene confiscato alla criminalità di via Anderlini 89/D, pervenute in risposta all’avviso...