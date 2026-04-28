Il 23 aprile 2026, al Teatro Coppola di Catania, si terrà un concerto con le esibizioni di Ulan Bator e JuJu. La serata inizierà con l’atto dei JuJu, seguita dalla performance di Ulan Bator. Sono state scattate foto e scritte recensioni sull’evento, che si terrà nel cuore della città siciliana. L’appuntamento coinvolge due gruppi noti nel panorama musicale.

Ulan Bator e JuJu live al Teatro Coppola di Catania il 23 aprile 2026. Apertura dei Juju. Recensione e foto del concerto. Indice. Ulan Bator live a Catania. I Juju aprono il concerto. Il momento degli Ulan Bator. Ulan Bator + Juju live a Catania – Le foto della serata. Ulan Bator live a Catania. Farsi attraversare orizzontalmente dal flusso musicale degli Ulan Bator nel 2026 significa riportare mente e corpo in uno stato non più intorpidito dal “comfort sound”, o dal modello levigato che la realtà vuole importi, per riscoprire l’errore, la ripetitività, l’equilibrio precario e la scomodità di scavare ancora nelle dissonanze. La serata.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ulan Bator + Juju live a Catania (Teatro Coppola) – 23/04/2026

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