La partita tra Roma e Lazio, prevista per la penultima giornata di Serie A, viene chiamata comunemente il derby della discordia. La Lega di A ha proposto di disputarlo domenica alle 12, ma il Viminale ha espresso un rifiuto. Al momento, non sono state annunciate né la data ufficiale né l’orario della sfida. La questione riguarda ancora le decisioni ufficiali sulla programmazione del match.

Viene ormai nominato “il derby della discordia”: non c’è ancora l’ufficialità, infatti, né per l’orario né tantomeno per il giorno in cui si giocherà Roma-Lazio, gara valida per la penultima giornata del campionato di Serie A. Se è vero che la Lega di Serie A ha richiesto di anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio per la finale del singolare maschile di tennis agli Internazionali, per il Viminale la proposta “non è percorribile”. Il ricorso della Lega di Serie A. La prefettura di Roma, nella giornata di martedì 12 maggio, aveva optato per lo spostamento del derby della Capitale a lunedì 18 maggio per motivi di ordine pubblico e non creare criticità con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Lega di A tenta per il derby domenica alle 12, il Viminale dice no

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROMA LAZIO ALLE 12:30 | Le parole di Sarri e Gasperini

Notizie correlate

Derby di Roma, Napoli, Juve, Milan e Como in campo domenica alle 12.30. Ma la palla ora passa al Viminale...Con un giorno di anticipo, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi per la 37ª giornata, la penultima del campionato 2025/26, che deve...

Serie A, no alla proposta di anticipare il derby a domenica alle 12.00! La Lega ufficializza il ricorso al TAR, cosa succede per Juve Fiorentinadi Redazione JuventusNews24Serie A, no all’ipotesi di anticipare il derby di Roma a domenica alle 12.

Temi più discussi: Derby di Roma: decide il prefetto, la Lega Calcio nel caos; Lega, dalle parole ai fatti? In caso di ricorso al Tar risposta in 24 ore, ma spostare il derby è complicato; Caos Roma-Lazio, a che ora si gioca? Scontro Lega Calcio-Prefettura, il comunicato e cosa sta succedendo; La Lega Calcio Serie A a scuola con il progetto A Tutta Classe per studenti dalle elementari alle superiori.

Derby Roma-Lazio: la Prefettura dice no alla proposta della Lega Calcio, che ricorre al Tar #seriea x.com

Caos derby, la Lega di serie A: Si giochi domenica alle 12Il presidente Simonelli: Chiediamo di spostare la finale degli Internazionali alle 17.30. Risposta entro stasera, altrimenti ricorso al Tar ... rainews.it

Scontro tra Lega e Prefettura per le partite di Serie A: Pisa-Napoli programmata per lunedì seraLa Lega Serie A, quale soggetto delegato dalla FIGC all'organizzazione del campionato di competenza, ha il compito primario e indefettibile di tutelare la regolarità del campionato stesso, che ha il ... napolitoday.it