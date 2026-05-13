La Lazio affronta l’Inter in una partita di Coppa Italia, con i nerazzurri che si impongono con un risultato netto. La squadra capitolina, priva di alcuni titolari, ha cercato di resistere, ma ha subito il pressing e le occasioni create dall’avversario. L’Inter ha sfruttato le occasioni e ha chiuso la partita senza grandi difficoltà, approfittando degli errori della Lazio.

Troppo forte l’Inter per questa Lazio dei miracoli. Sì, miracoli con una squadra nata debole e sconvolta dalla fuga di quelli bravi, sostituiti da giocatori che hanno dato tutto per non farli rimpiangere. Che farà Sarri, se ne andrà? E Gila? Lasciamo stare, meglio limitarci alla partita di oggi. L’Inter ha dominato, ma senza quegli errori in difesa, per la Lazio sarebbe stata un’altra partita. Marusic, uno che non si arrende mai, che spesso ha salvato la sua squadra, oggi è stato a dir poco sfortunato. Al 14’ Dimarco lancia in mezzo in direzione di Thuram, Marusic nel tentativo di respingere manda di testa dietro le spalle di Motta. Al 35’ Tavares si lascia sfuggire un pallone, Dumfries lo raccoglie e lo lancia dove ha visto precipitarsi Lautaro che segna a porta vuota.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - La Lazio lotta, Coppa Italia all’Inter che non perdona errori

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Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia

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