Il 13 maggio si gioca allo Stadio Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. L’evento è accompagnato dall’iniziativa Road to Zero, che mira a ottenere la certificazione ISO 20121 per la sostenibilità. La partita si svolge in una cornice di attenzione all’impatto ambientale, con l’obiettivo di ridurre gli effetti legati all’organizzazione della manifestazione.

? Cosa sapere Lazio e Inter disputano la finale di Coppa Italia il 13 maggio allo Stadio Olimpico.. Il progetto Road to Zero punta alla certificazione ISO 20121 per la sostenibilità dell'evento.. Il 13 maggio prossimo, lo Stadio Olimpico ospiterà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, un appuntamento che la Lega Serie A trasformerà in un vero laboratorio di sostenibilità attraverso il progetto Road to Zero. Questa terza edizione dell’iniziativa mira a ridurre drasticamente l’impatto ambientale del grande evento sportivo, seguendo i rigorosi criteri ESG stabiliti dalla UEFA. L’obiettivo finale è il raggiungimento della certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi, segnando un passo fondamentale nel percorso verso una gestione più responsabile delle competizioni calcistiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio-Inter: la finale di Coppa Italia che sfida l’impatto ambientale

LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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