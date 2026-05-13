Coppa Italia Lazio-Inter | quando Cruciani disse che con Sarri…

Stasera allo Stadio Olimpico si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con molte aspettative intorno alla partita. La sfida si svolge dopo che lo scorso agosto Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, aveva commentato pubblicamente alcune dichiarazioni riguardanti l’allenatore della Lazio. Le parole di Cruciani sono state riprese e discusse in diversi ambienti, creando un collegamento tra le dichiarazioni dell’estate e l’attuale partita.

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Tutto pronto per la finale di Coppa Italia Lazio–Inter, in programma stasera allo Stadio Olimpico. Un clima di grande attesa e con una narrativa che sembra, in qualche modo, cucita addosso alle parole pronunciate l’estate scorsa da Giuseppe Cruciani (de ‘La Zanzara’) ai nostri microfoni. Il giornalista, incontrato nella suggestiva cornice dello Shada Beach Food Club di Civitanova Marche (Macerata) durante la presentazione di un suo libro, aveva lanciato un messaggio chiaro e nel contempo emblematico a nostro modo di vedere. “Se la Lazio si compatta può riservare qualche sorpresa positiva”. Una frase, quella del noto conduttore radiofonico e giornalista prima dell’inizio della stagione, che oggi, alla vigilia della partita più importante della stagione biancoceleste, suona quasi profetica.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Coppa Italia, Lazio-Inter: quando Cruciani disse che con Sarri… ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Capolavoro Sarri: Lazio all’assalto Inter col sogno Coppa Italia Finale Coppa Italia, squalificato Sarri per la sfida all’Olimpico tra Inter e Laziodi Redazione Inter News 24Finale Coppa Italia, il tecnico della Lazio salterà l’atto conclusivo dell’Olimpico; nessuna sanzione per i diffidati... Argomenti più discussi: Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Inter, la vendita dei tagliandi; Finale Coppa Italia Frecciarossa 2026: l'accesso allo stadio solo con biglietto NFC; Coppa Italia: Lazio-Inter, il programma della vigilia della finale; Lazio-Inter: le probabili formazioni e dove vedere la finale di Coppa Italia. LAZIO vs INTER ? Coppa Italia FINAL today! ?? x.com [Pre-Match Discussion Thread] Lazio vs Inter (Coppa Italia, Final) reddit Lazio-Inter oggi in finale di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniLa Lazio affronta l'Inter per la seconda volta in quattro giorni, ma questa volta in palio c'è la Coppa Italia: dove vedere la finale in tv e le scelte ... fanpage.it